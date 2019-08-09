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Türkiye'den ABD'ye tepki: Doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik kararını doğru bulmadıklarını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:53
Türkiye'den ABD'ye tepki: Doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararının, Venezuela'nın iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerin devam ettiği dönemde açıklanmasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy, ABD'nin, Venezuela hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik 5 Ağustos tarihli başkanlık emri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Venezuela iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında, Norveç hükümetinin kolaylaştırıcılığında Barbados'ta sürdürülen, Türkiye'nin de desteklediği görüşmelerin devam ettiği dönemde, ABD tarafından Venezuela'ya yönelik kapsamlı yaptırım içeren 5 Ağustos 2019 tarihli Başkanlık Emri'nin açıklanmış olmasını doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, halihazırda ekonomik zorluklarla boğuşan Venezuela halkına zarar vermesinden ve Venezuela'da siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Venezuela'daki sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını teminen tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sağlamaya devam etmelerinin gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen bu adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas ile yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Öte yandan, aynı kararnameyle insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:53
  1. ABD
  2. Venezuela

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