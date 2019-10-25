Türkiye'den ABD'ye Mazlum Kobani için nota hazırlığı!
Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin vize alarak ABD'ye gitmesi durumunda, Ankara Washington'a, elebaşının iadesi için nota verecek.25 Ekim 2019 Cuma 12:08
Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi’ye vize verilerek ABD'ye gitmesi halinde Türkiye harekete geçecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'ye nota verilecek ve teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak tutuklanması istenecek.
CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek.
Teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak ABD’den tutuklanması istenecek.
Mazlum Kobani, Interpol tarafından aranıyor
ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD’den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi’nin İnterpol tarafından aranması.
Başına 4 milyon TL ödül!
Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.
Erdoğan: İade edilmesi lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT’de katıldığı canlı yayında “ABD’nin bu adamı bize iade etmesi lazım” demişti.
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