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Dünya

Türkiye'den ABD'ye gözdağı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı F-35 krizine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Akar, F-35'lerin vazgeçilemez olmadığını yineledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:17:00 - 2020-06-11 19:23:03
Türkiye'den ABD'ye gözdağı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarının alınamaması halinde gerekenin yapılacağını belirtti.

Hulusi Akar’ın F-35 konusundaki açıklamasında, "F35’teki sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Görüşmeler sürüyor. S-400 ve Patriot konusundaki gelişmeler malum. Bizim Patriot alabileceğimizi defalarca ilettik. Ama siz bize şimdi F35 konusunda engel koyarsanız biz de kendi milli muharip uçağımızı üretmek dahil gereken ne ise onu yaparız." ifadelerine yer verdi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir F-35 programındaki Türk firmalarının konumu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Demir yaptığı açıklamada F-35 projesinde ABD’de yaşanan süreçte Türkiye’nin yerine başka üreticileri bulmakta zorlanmanın devam edebileceğini açıkladı. Türkiye’nin Mart 2020’de programdan tamamen izole edileceği ABD’li yetkililerce açıklama yapılmıştı. İsmail Demir Türkiye’nin programdan çıkarılmasına ilişkin yapılan bu yorumlara karşı seslerin çıkmaya başladığı ve Türkiye’nin programdaki konumunun önemini vurguladı. Türk firmalarının ise F-35 programındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini ifade eden Demir Türkiye Cumhuriyeti’nin yükümlülüklerini geçmişte olduğu gibi bugünde yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

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