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Gündem Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki: Barış ortamını zedeliyor
Gündem

Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki: Barış ortamını zedeliyor

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa, BAE, Mısır ve İsrail ile iş tutan Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ABD'nin silah ambargosunu kaldırması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:12:00 - 2020-09-01 22:15:52
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki: Barış ortamını zedeliyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımlarına Haçlı cenahından karşı koymalar devam ediyor. Yunanistan, Fransa, BAE, Mısır ve İsrail'in desteğini alan Rumlar şimdi de ABD'nin desteğini aldı. ABD yönetimi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

ABD'nin kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kararının barış ortamının zedelediği ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını açıkladı. ABD'nin kararını gözden geçirmesini isteyen Dışişleri Bakanlığı, bölgede barış ve istikrar için barışın desteklenmesini belirterek, Türkiye'nin garantör olduğunu ve gereği yapılmazsa Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) korumak için gerekli adımları atacağı belirtildi.

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