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Gündem Türkiye'den ABD'ye 3 farklı F-35 teklifi
Gündem

Türkiye'den ABD'ye 3 farklı F-35 teklifi

Son yapılan F-35 görüşmesinde Türkiye'nin ABD'nin önüne 3 farklı seçenek koyduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:01:00 - 2021-10-29 16:02:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında merakla beklenen ikinci yüz yüze görüşme 2 Kasım'da Glasgow'da yapılacak. İki lider, başta F-35 krizi olmak üzere Suriye meselesi, Doğu Akdeniz'deki son durum, Afganistan'ın geleceği, terörle mücadele ve ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri ele alacak.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemeyi gündeme getirecek. Erdoğan'ın muhatabına, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini hatırlatması bekleniyor.

Liderler, bu konuda bir süredir Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon arasında devam eden teknik görüşmelerin ayrıntılarını masaya yatıracak. Söz konusu çalışmalar ekseninde iki liderin bir yol haritası oluşturmaları beklentiler arasında.

3 seçenek sunuldu

Dünkü görüşmede Türkiye'nin, sorunun çözümünde ABD'ye 3 seçenek sunduğu ifade edildi.

Türkiye'nin F-35 programına geri alınması, üretim bandından inen ve testleri yapılan 6 F-35'in verilmesi ve F-35'ler için ödenen 1.4 milyar doların iadesi ya da bu paranın yeni F-16'ların alımı ve mevcut uçakların modernizasyonunda kullanılması" olmak üzere üç seçenek sundu.

İlk iki seçeneğe ABD'nin yanaşmadığı belirtiliyor. Bu doğrultuda para iadesinin nasıl sağlanacağı konusu masada olacak. Bu konuda da aralarında F-16 alım ve modernizasyon teklifinin de yer aldığı Türkiye'nin seçenek önerileri Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla ABD'ye iletildi.

"Ruslarla görüşürüz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden iki ülke savunma bakanlıkları nezdindeki çalışmalar doğrultusunda F-35'lerle ilgili geri ödeme planının ayrıntılarını ve F-16 modernizasyonuna ilişkin teklifi de değerlendirecek. Bu konuda bir yol haritasının oluşması bekleniyor. Eğer buradan sonuç çıkmazsa Türkiye yönünü Rusya'ya çevirecek.

Dün CNN Türk yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin bu sorunu çözmemesi halinde, Rus yapımı Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçeneklerin devreye girebileceğini söylemişti.

Haber7

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