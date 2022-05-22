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Siyaset Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına uyarı
Siyaset

Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:01:00 - 2022-05-22 15:17:21
Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir." denildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapmasında fayda görülen hususlara yer verilen açıklamada, vatandaşların; kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görüldüğü belirtildi.

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