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Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert tepki!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerine yanıt verdi. Pekcan, "Karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir" dedi.

05 Mart 2019 Salı 12:12
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert tepki!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri gerekçe göstererek, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarma kararına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkarması kararına yanıt veren Ticaret Bakanı Pekcan, "Karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir" dedi.

Pekcan Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2’lik payla 5. tedarikçi ülkedir.

Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.

Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:12
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

  • ömerömer1 sa önce
    amma sert tepki ha
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu trumplu kalleş abd den hayırlı bir iş baklemeyin
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Daha hala özür gibi demeç veriliyor , ABD yle alışverişlerinizi kısıtlayın ,daha neyi geliştirmeyi düşünüyorsunuz , silah ve mühimmatıda kendimiz geliştirelim , Mexiko , K.Kore , Venezualla kadar olamıyoruz .
  • talhatalha1 sa önce
    hani gelişmişiz neden gelişmekte olan proğranımdan çıkarınca tepki gösteriyorsunuz ?

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