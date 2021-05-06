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2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kalleş saldırısının ardından bu yana kapalı olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yapılan çalışmaların ardından yeniden hizmete giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 18:28:00 -
Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı

2014 yılındaki DEAŞ terör örgütü saldırısın bu yana kapalı olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yapılan çalışmaların ardından yeniden açılıyor.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı.

Küçüksakallı, DEAŞ terör örgütünün bölgede büyük hasarlar verdiğini ifade etti. Mehmet  Küçüksakallı, Musul'un yeniden inşaasında Türkiye'nin önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Irak ile ilişkilerde Musul'un önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Küçüksakallı, "Türkiye her zaman Musul ve Irak halkının yanında olacak. Irak halkı bize dost ve kardeş bir halktır. Ülkemiz her fırsatta buraya yardım elini uzatıyor. Buraların refahı milli güvenliğimiz açısında çok önemli" dedi.

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Yorumlar

ata

ordumuz Musula girmeden asla açmayın. neydi o rezillik....
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