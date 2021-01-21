Türkiye’den 525 bin kişiye temiz su

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.

4 milyon kişi istifade ediyor

2020 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, bu dönemde de Afrika ve Asya’da su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu. İHH, 2020 yılında 22 ülkede bin 311 su kuyusunu mağdurların hizmetine sunarak 525 bin kişinin günlük temiz su ihtiyacını karşıladı. Yıl içerisinde açılan su kuyuları ile birlikte İHH’nın 2000 yılından bu yana 41 ülkede açtığı su kuyusu sayısı 9 bin 880 adete ulaşırken kuyulardan günlük istifade eden sayısı da genel toplamda 3 milyon 952 bin kişiye ulaştı.

İHH’nın 220 yılında su kuyusu açtığı 22 ülke isimleri ise şu şekilde:

Çad, Gana, Mali, Gine, Sierra Leone, Nijer, Kamerun, Somali, Togo, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Uganda, Sudan, Zimbabve, Nijerya, Benin, Liberya, Afganistan, Nepal, Bangladeş ve Tayland.

Kuyular geçim kaynağı oluyor

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte, özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor.

Su kuyularına nasıl destek olunur?

Hayırseverler, su kuyularına destek olmak için bütün operatörlerden KUYU yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilir. Bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH’nın banka hesaplarına ya da online olarak bağış yaparak mağdurlara umut olabiliyor.