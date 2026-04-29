İşte tüm zamanların en çok satan telefonu! Rakiplerine fark attı!
Tüm zamanların en çok satan telefonları belli oldu. Peki tarihte en çok satan telefon hangisi?
İNSANLARIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI HALİNE GELDİLER Teknoloji dünyası, sürekli değişen dinamikleriyle birlikte, bazı telefon modellerinin kullanıcılar arasında nasıl bir fenomen haline geldiğini gözler önüne seriyor. Bu telefonlar, yalnızca iletişim aracı olmanın ötesine geçerek, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren tasarımları ve sundukları yenilikçi özelliklerle, bu modeller zamanla büyük bir popülarite kazandı.
LİSTENİN İLK SIRASINDA SÜRPRİZ BİR MODEL VAR! Akıllı telefonların pazarı kasıp kavurduğu bir dönemde en çok satan telefon belli oldu. Listenin birinci sırasındaki model ise şimdiye kadarki bütün modellerden daha fazla satış elde etti. Döneme damgasını vuran firmanın cep telefonları günümüzde bile halen konuşulmakta...
İŞTE EN ÇOK SREKABET İYİCE KIZIŞTI Pazarın gelişimi, akıllı telefonların yükselişiyle birlikte hız kazandı. Kullanıcılar, daha fazla işlevsellik ve estetik arayışında, bu cihazların sunduğu olanakları keşfetmeye başladı. Gelişmiş kameralar, güçlü işlemciler ve kullanıcı dostu arayüzler, bu telefonların tercih edilmesinde önemli rol oynadı. Her yeni model, bir öncekinin başarılarını daha da ileriye taşıyarak, rekabeti artırdı.
İŞTE EN ÇOK SATAN 10 TELEFON:
15) SAMSUNG E1100 | 150 MİLYON
14) NOKİA 5230 | 150 MİLYON
13) NOKİA 1200 | 150 MİLYON
12) NOKİA 6600 | 150 MİLYON
11) İPHONE XR - XS - XS MAX | 151 MİLYON
10) İPHONE 11 - 11 PRO - 11 PRO MAX | 159 MİLYON
9) İPHONE 7 - 7 PLUS | 160 MİLYON
8) NOKİA 3210 | 161 MİLYON
7) İPHONE 5S | 165 MİLYON
6) İPHONE 6S - 6S PLUS | 174 MİLYON
5) NOKİA 3310 | 180 MİLYON
4) NOKİA 105 | 200 MİLYON
3) İPHONE 6 - İPHONE 6 PLUS | 222 MİLYON
2) NOKİA 1110 | 248 MİLYON
1) NOKİA 1100 | 250 MİLYON/ derleyen: haber7
