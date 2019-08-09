Türkiye'den 4'lü çeteye 4 komutanla cevap!

Türkiye’nin 2 ayrı koldan sandaj çalışmaları yürüttüğü Doğu Akdeniz’de sular iyice ısındı. Türkiye karşıtı bir blok kuran Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD önceki akşam yine bir araya geldi. Atina’daki 4’lü zirveye Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon katıldı.

Komite kuruluyor

Toplantıda Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Avrupa’ya taşınması projesi olan East-Med’in hızlandırılması kararı da alındı. Türkiye karşıtı iş birliğinin kurumsallaşması için de adım atıldı. Toplantıya katılan ülkeler siyasi düzeyde alınacak kararların uygulamaya konabilmesi için teknokratlarından oluşan bir komite kurmayı kararlaştırdı. Bakanlar, denizaşırı petrol ve doğal gaz operasyonları için ortak bir “acil durum hazırlık ve müdahale mekanizması” konusunda çalışma mutabakatına vardı. Bu yönde çalışmalar konusunda bakanlara düzenli raporlar verilmesi konusunda el sıkışıldı

En kısa zamanda hayata geçirilecek

Zirveye ilişkin açımlama yapan Hacidakis, “Bizim için bu proje bir öncelik. İtalya ile de iş birliğini sağlayarak en kısa sürede ilerlemeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Hacidakis, Rum kesiminin tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “Bu toplantı hiçbir ülkeye karşı değil, sadece uluslararası hukuk ve anlaşmalar kapsamında bölgedeki istikrara desteği amaçlamaktadır” diye konuştu.

İsrail’den tam destek

İsrail Enerji Bakanı Steinitz de East-Med ile ilgili planlamaların ilerlediğini belirterek, bu projenin Avrupa’nın enerji çeşitliliği açısından çok önemli olduğunu belirtti. Rum yönetimine destek verdiklerini söyleyen Steinitz, İsrail’in Ürdün ve Mısır ile iş birliğinde bulunduğunu anlatarak, “İsrail gazı yaklaşık bir ay içinde Mısır’a ihraç edilecek. Bu doğal gazın bir kısmı da Mısır’daki enerji tesislerinden Avrupa’ya gönderilecek” dedi.

ABD’den güvence almış!

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis de Kıbrıs Adası etrafındaki doğal gaz keşiflerini anımsatarak, “Daha fazlasını bulmayı umuyoruz.” dedi. Lakkotripis, İsrailli, Yunanlı ve ABD’li meslektaşlarından ülkesinin doğal kaynakları arama hakkı konusunda destek güvencesi aldığını söyledi. Lakkotripis, Türkiye’nin Rum kesiminin “kara sularında” faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

ABD de Rumlardan yana

Fannon ise, ABD’nin 3’lü yapının güç güçlü bir ortağı olduğunu söyledi. Fannon’un açıklamaları bununla da kalmadı. Yunan basınına göre Fannon, Rum Kesimi’nin kıta sahanlığında bulunan kaynakları bulma ve geliştirme konusundaki adımları desteklediklenini ifade etti. İsim vermeden Türkiye’ye de göndermelerde bulunan Fannon, “Doğu Akdeniz’deki kışkırtıcı adımlardan” endişe duyduklarını söyledi.