Türkiye’den 45 üniversite Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na girdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den 45 üniversite Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na girdi

Dünyada dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan Hollanda merkezli Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025’e Türkiye’den 45 üniversite girmeyi başardı.

Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Hollanda'nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 sonuçları açıklandı.

EN GÜVENİLİR GÖSTERGELERDEN BİRİ KABUL EDİLİYOR

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) da tanıdığı dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya akademisini mercek altına aldı.

Geçtiğimiz yıl 1506 üniversitenin yer aldığı sıralamada bu yıl sayı 1594’e yükseldi. CWTS Leiden, Web of Science veri tabanına dayalı analizlerle üniversitelerin sadece yayın sayısını değil; yayınların atıf etkisi, uluslararası iş birliği düzeyi, açık erişim performansı ve toplumsal katkı potansiyelini ölçüyor. Bu nedenle sonuçlar, üniversitelerin akademik dünyadaki gerçek konumunu ortaya koyan en güvenilir göstergelerden biri kabul ediliyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÜST SIRALARDA YER BULDU

2025 sonuçlarına göre Türkiye’den 45 üniversite Leiden Ranking listesinde yer aldı. Türkiye sıralamasında birinci, dünya genelinde 302’nci sırada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer aldı. İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi (378), üçüncü sırada ise İstanbul Teknik Üniversitesi (564) bulunuyor. CWTS Leiden listesinde Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden Koç, Bilkent, Başkent, İstanbul Medipol ve Sabancı Üniversiteleri de yer aldı.

İşte İlk 10’da yer alan Türk üniversiteler:

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya 302.

2. Hacettepe Üniversitesi – Dünya 378.

3. İstanbul Teknik Üniversitesi – Dünya 564.

4. Ankara Üniversitesi – Dünya 596.

5. Gazi Üniversitesi – Dünya 610.

6. Ege Üniversitesi – Dünya 618.

7. İstanbul Üniversitesi – Dünya 672.

8. Yıldız Teknik Üniversitesi – Dünya 702.

9. Atatürk Üniversitesi – Dünya 749.

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Dünya 766.

