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Ekonomi Türkiye'den 42 milyon dolarlık demir yolu taşıtı ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den 42 milyon dolarlık demir yolu taşıtı ihracatı

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'den 7 ülke ve bir serbest bölgeye 42 milyon 240 bin dolarlık demir yolu taşıtı ihraç edildi - En yüksek dış satım Avusturya'ya gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:25:58 -
Türkiye'den 42 milyon dolarlık demir yolu taşıtı ihracatı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den 7 ayda 42 milyon 240 bin dolarlık demir yolu taşıtı ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde demir yolu taşıtı üreticileri 7 ülke ve bir serbest bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Sektör temsilcileri, bu süreçte 26 milyon 130 bin dolarlık demir yolu taşıtını Kocaeli Serbest Bölge'ye sevk etti.

En fazla demir yolu taşıtının ihraç edildiği ülke olan Avusturya'ya yapılan dış satım yaklaşık 50 kat artarak 151 bin dolardan 7 milyon 610 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde ürün ihraç edilmeyen Polonya'ya ise 4 milyon 213 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Aynı şekilde geçen yılın 7 ayında dış satım yapılmayan Finlandiya'ya 1 milyon 865 bin, Slovakya'ya da 1 milyon 211 bin dolarlık demir yolu taşıtı ihraç edildi.

- Almanya'ya yüzde 126'lık ihracat artışı

Sektör temsilcilerinin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 485 bin dolarlık demir yolu taşıtı ihraç ettiği Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 126'lık artışla 1 milyon 95 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den bu süreçte Çekya'ya ise 94 bin dolarlık ürün gönderildi. Türkiye'nin 7 aylık süreçte demir yolu taşıtı ihraç ettiği 7 ülkenin 6'sını Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, Avrupa ülkelerinin dışında Singapur'a 17 bin dolarlık demir yolu taşıtı sattı.

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