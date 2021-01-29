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Gündem Türkiye'den 29 Ocak mesajı: Soydaşlarımızın daima yanında olacağız
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Türkiye'den 29 Ocak mesajı: Soydaşlarımızın daima yanında olacağız

29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Haklı mücadelelerinde soydaşlarımızın daima yanında olacağız" vurgusunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:49:00 -
Türkiye'den 29 Ocak mesajı: Soydaşlarımızın daima yanında olacağız

Dışişleri Bakanlığı, '29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma Günü' münasebetiyle Batı Trakya Türkleri için destek mesajı yayımladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Batı Trakya Türkleri, 'Türk' kimliklerinin tanınması için 30 yılı aşkın süredir mücadele ediyor. AİHM’nin azınlık lehine aldığı kararlar senelerdir uygulanmıyor. Haklı mücadelelerinde soydaşlarımızın daima yanında olacağız." ifadesi kullanıldı.

Batı Trakya'da 29 Ocak olayları

Yunan yargısının 1988'de "Yunanistan'da Türk bulunmadığı" gerekçesiyle isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin kapatılması kararı vermesi üzerine Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocak 1988'de gerçekleştirdiği toplu yürüyüşle yargının bu kararını protesto etmişti.

Bu tepkilerin 2. yılı olan 29 Ocak 1990'da ise fanatik milliyetçi bazı Yunanlar, Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı toplu saldırılar düzenlemişti.

Batı Trakya'daki Türk azınlığı, her yıl 29 Ocak'ta Milli Direniş ve Dayanışma Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenliyor.

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