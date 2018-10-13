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Türkiye’den 28 ülkeye ‘yazılım’ ihracatı

Konya’da faaliyet gösteren Akınsoft yazılım firması farklı sektörlere yönelik 7 dilde hazırladığı yazılımları ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye satıyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
Türkiye’den 28 ülkeye ‘yazılım’ ihracatı

Merkez Selçuklu ilçesindeki Akınsoft yazılım firması, 154 kişilik mühendis ekibiyle ürettiği Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), e-ticaret, pazarlama, muhasebe, elektronik faturalandırma, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi yazılımları Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtasında pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, “Türkiye’de 81 ilde 2 binin üzerinde bayimiz var. 4 kıtada 28 ülkeye 7 dilde ürettiğimiz yazılımları ihraç ediyoruz. Bunların başında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa geliyor. Buralarda da bayiliklerimiz var. Yine Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok iyi, sıkı bir ticaretimiz var”dedi. 

Akın, kısa süre içinde dünyanın birçok yerinde bayilik açmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Ekranlarda söylendiği gibi Türkiye’de kriz yok, bilakis gelişen bir ekonomi var. Biz her geçen gün istihdamımızı artırarak çalışma alanlarımızı geliştiriyoruz. Bunu da 154 kişilik ekibimizle yapıyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
  1. Akınsoft yazılım firması

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