Türkiye’den 15 yayınevi Frankfurt Kitap Fuarı’nda
Dünyanın önde gelen kitap fuarlarından biri olan “74. Frankfurt Kitap Fuarı” kitapseverlerle buluştu.
Fuar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İspanya Kralı Felipe’nin katıldığı açılış töreniyle başladı Etkinlikte, Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer alıyor. Fuarda 85 ülkeden, yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcileri katılım sağlıyor. Fuara katılan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Bizler de burada uluslararası köprüler inşa ediyoruz. Türk yayıncılık sektörünün sesini biz buradan dünyaya duyuruyor, yayıncılığımızın gücünü gösteriyoruz. Frankfurt Kitap Fuarı’nda küresel yayıncılığın yarınlarına uzanıyoruz ” dedi. Frankfurt Kitap Fuarı 23 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.