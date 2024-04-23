Türkiye'deki ünlü çikolata markası çalıntı çıktı! Duyan inanamadı

Türkiye’de faaliyet gösteren Patiswiss marka çikolatanın CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medyada marketten aldığı çikolatanın küflendiğini paylaşan bir tüketiciye cevap vermişti.

Sonrasında CEO Tunaoğlu ve şirket ile birbirinden ilginç bilgiler ortaya çıkmıştı.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yüksek lisans yaptığını dair iddiasının yalan olduğu ve şirkette çalışanlara sık sık mobing uygulandığı iddia edilmişti.

Gelen tepkiler sonrasında CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.



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Türkiye’de gündemdeki marka ile ilgili İsviçre’den de açıklama geldi.

İsviçreli çikolata üreticisi Patiswiss AG, Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile hiçbir ilgileri olmadığını açıkladı.

İsviçreli marka, daha önce birçok kez Türkiye’deki şirkete dava açtığını da paylaştı.

Kaynak: Onedio