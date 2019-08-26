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Türkiye’deki tek tescilli kayalık

Sinop’ta 5 milyon yıllık altıgen prizma şeklindeki kayalıklar havadan görüntülendi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:11
Türkiye’deki tek tescilli kayalık

Sinop’ta 5 milyon yıllık altıgen prizma şeklindeki kayalıklar havadan görüntülendi. Altıgen prizma şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları’nın Türkiye’deki tek tescilli kayalık olduğu bildirildi.


Sinop’un Boyabat ilçesi Kurusaray köyü sınırları içinde volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları görenleri şaşırtıyor. Tatilcilerin ve Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen bazalt kayalıkları, tabii güzelliği ve altıgen prizma yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Birbirine yakın üç vadide 10 hektarlık alanda boyları 40 metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Ziyaret edenlerin görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar "tabiat anıtı" olarak tescil edildi.



"Türkiye’deki tek tescilli bazalt"


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bazalt kayalıkları, Türkiye’nin 106. tabiat anıtıdır. Türkiye’de 126 civarında tabiat anıtı var. Boyabat Bazalt Kayalıkları, Türkiye’deki tek tescilli bazalt olarak anıttır. Tek tescilli anıttır. Bu açıdan hem Boyabat’a değer katıyor hem de Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olan Sinopumuza değer katıyor. Ayrıca Türkiye turizmine de değer katan anıttır. Şu an Bazalt Kayalıkları Milli Parklarda. Ziyaretçilerimiz gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor” dedi.



“Senelik 50 bin ziyaretçisi olduğunu düşünüyorum”


Başkan Çakıcı, bazalt kayalıklarının senelik 50 bin ziyaretçisi olduğunu düşündüğünü belirterek, “Şu an itibarıyla bir istatistiğimiz yok ama senede 50 bin ziyaretçisinin olduğunu düşünüyorum. Eğer biz şehrimizin diğer değerleriyle beraber tarihi çarşısıyla, kalesiyle ve mahalleleriyle beraber, diğer kültürel değerleriyle beraber bir destinasyon çizersek ben bazalt kayalıklarının Erfelek Şelalesi gibi, Ayancık İnaltı Mağarası gibi onlara değer katan ve onların da bazalt kayalıklarına, dolayısıyla ilimize değer katan bir anıtsal değer haline geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:11
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