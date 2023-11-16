Türkiye’deki koca koca adamlar şu yahudi kadar olamadı

İsveç'te sokak röportajı sırasında 'Filistin'in yanında yer almak Yahudi düşmanlığı mıdır?' sorusuna yahudi genç dünyaya insanlık dersi verdi.

Boynunda Filistin kefiyesi bulunan genç, ''İsrail Gazzelilerin her gün toprağını çalıyor, Gazze'nin yüzde 70'i mülteci. İsrail'in Nakba'dan sonra bütün insanları attığı ve şimdi de aynı insanları bombaladığı yer burası'' dedi.

Röportaj sonunda Gazzelilere seslenen Yahudi genç, ''Neler yaşadığınızı hayal etmek benim için çok zor ve yaşadığınız onca şeyden geriye öfkeden başka bir şey kalmadığını hayal ediyorum'' diyerek ağlamaya başladı.