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Sosyal Medya Türkiye’deki koca koca adamlar şu yahudi kadar olamadı
Sosyal Medya

Türkiye’deki koca koca adamlar şu yahudi kadar olamadı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 16:04:00 -

Bir sokak röportajında konuşan İsveçli yahudi gencin Filistin halkı hakkında söyledikleri dünyanın gündemine oturdu.

İsveç'te sokak röportajı sırasında 'Filistin'in yanında yer almak Yahudi düşmanlığı mıdır?' sorusuna yahudi genç dünyaya insanlık dersi verdi.

Boynunda Filistin kefiyesi bulunan genç, ''İsrail Gazzelilerin her gün toprağını çalıyor, Gazze'nin yüzde 70'i mülteci. İsrail'in Nakba'dan sonra bütün insanları attığı ve şimdi de aynı insanları bombaladığı yer burası'' dedi.

Röportaj sonunda Gazzelilere seslenen Yahudi genç, ''Neler yaşadığınızı hayal etmek benim için çok zor ve yaşadığınız onca şeyden geriye öfkeden başka bir şey kalmadığını hayal ediyorum'' diyerek ağlamaya başladı.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

BU DEDİĞİN KOCA KOCA ADAMLAR KİMİN ÇOCUKLARI İĞDİ HAÇLILARIN BİZE DAYATTIĞI HAÇLI LAİK CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI,, DİN SORSAN BİLMEZ ECDADIN TARİHİNİ SORSAN BİLMEZLER BU DEDİĞİN KOCA KOCA ADAMLAR,,,,BUNLARI YETİŞTİREN BİR MİLLİ OLMAYAN BİR MİLLİ EÜİTİM SİSTEMİ VAR BU GÜZELİM TÜRKİYEDE,,, SİZLE HAVANDA SU DÖVMEYE DEVAM EDİN,,, VESSELAM,,,
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