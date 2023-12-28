"Türkiye’deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporu açıklandı

Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliğiyle KOBİ'lerin e-ihracat alanındaki mevcut durumlarının daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan "Türkiye’deki KOBİ’lerin E-Ticaret Görünümü" raporunda, KOBİ’lerin yüzde 55'inin pazaryeri operatörleri hakkında yeterli altyapı ve teknik bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıktı.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, PwC Türkiye iş birliği ile yayımlanan "Türkiye’deki KOBİ’lerin E-Ticaret Görünümü” raporu için düzenlenen ankette KOBİ'lerin e-ihracat yapmamalarının nedeni olarak iki temel faktör ortaya çıktı. Buna göre, bunlardan ilki "firmaların e-ihracat süreçlerine ilişkin sahip oldukları bilgi düzeyine güvenmemeleri", ikincisi ise "e-ihracat için gerekli altyapı açısından yetersizlikler" olarak belirlendi.

Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler, uluslararası pazarlara ilişkin bilgi asimetrisi ve teknik altyapı yetersizliği nedeniyle e-ticaret ve e-ihracat yapmakta tereddüt ettiklerini belirtiyor. Bu bulgular ışığında, ankete katılan KOBİ'lerin yüzde 55'i hedef pazar ve sektörel bilgi eksikliğinin sınır ötesi e-ticaret yapma yeteneklerini kısıtlayan büyük bir engel olduğunu ifade ediyor.

Benzer şekilde, anket sonucunda e-ihracat yapan KOBİ'ler arasında çevrim içi pazaryeri operatörlerini kullanmayanların genellikle hizmetleriyle ilgili farkındalık seviyesinin düşük olduğu da ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda, ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 55’inin pazaryeri operatörleri hakkında yeterli altyapı ve teknik bilgiye sahip olmadıkları gözlemleniyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 43’ü, satış sonrası hizmetler başta olmak üzere müşteri hizmetleri süreçlerinin uluslararası bir kitleye hitap etme konusunda yetersiz kaldığına işaret ederken yüzde 30'u lojistik hizmetlerine erişim kısıtları ve yüzde 14'ü yüksek ücretler nedeniyle çekimser kalıyor.

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Bu sonuçlar, Türkiye'de KOBİ'lerin genel olarak çevrim içi pazaryeri operatörlerinin sunduğu hizmetler ve fırsatlar hakkında sınırlı düzeyde bilgiye sahip olduğunu ortaya çıkarması açısından önem taşıyor. Oysa KOBİ’lerin müşteri tabanlarının genişletilmesi ve satış potansiyellerinin artırılması açısından oldukça iyi fırsatlar sunan çevrim içi pazaryeri operatörlerini keşfetmelerinin büyük ölçüde fayda sağlayacağı vurgulanan raporda, KOBİ’lerin çevrim içi pazaryeri operatörleri tarafından sağlanan ücretsiz çeviri ve ürün/hizmet yerelleştirilmesinde destek verilmesi gibi çeşitli hizmetlerden yararlanabileceğine vurgu yapılıyor.

Dolayısıyla, Amazon Lojistik (FBA) gibi çevrim içi pazaryeri operatörleri tarafından sunulan hizmetler KOBİ’lerin yabancı dil engellerini, müşteri ilişkileri sorunlarını ve nakliye prosedürlerini kolaylaştırma anlamında önem taşıyor.

"KOBİ'ler hedef pazar hakkında bilgi edinme konusunda zorluklarla karşılaşabiliyor"

Raporda pazaryeri operatörlerinin sunduğu hizmet ve fırsatlardan bazıları ise şu şekilde sıralandı:

"İşletmeler, tüketicilerin güvenilir bulduğu pazaryeri operatörleri aracılıyla çevrim içi satışlarını artırabiliyor, uluslararası ağlara dahil olarak müşteri kitlelerini geliştirebiliyor. Pazaryeri operatörleri, sahip oldukları bilgi birikimi, gelişmiş altyapıları ve kaynakları sayesinde uluslararası büyüme hedeflerinde KOBİ’ler için pek çok fırsat sunmakta olup yeni pazarlarda görünürlük kazanmalarını sağlayacak ağlara sahip.

İşletmeler için kendi imkanlarıyla yeni müşteriler bulmak ve marka görünürlüğünü artırmak zor olsa da özellikle başlangıç aşamasında çevrim içi pazaryerlerinde yüksek kaliteli ürünlerini sunarak ürünlerinin artan görünürlüğünden yararlanabilirler ve eş zamanlı olarak kullanıcı dostu özellikleri sayesinde pazaryerlerinde olumlu yorumların katkılarıyla marka algısını iyileştirebilir. Çevrim içi pazaryerleri, işletmelere müşterileriyle kişileştirilmiş etkileşim kanalları kurulmasına olanak tanıyan çeşitli araçlar ve özellikler sunuyor.

KOBİ’lerin çevrim içi pazaryeri operatörleri aracılığıyla hem yurt içinde hem de dünya genelinde aldıkları siparişlerin ve sattıkları ürünlerin sayısının artması ile doğru orantılı olarak faaliyet ölçekleri genişlemektedir. Çevrim içi pazaryeri operatörleri tarafından KOBİ’lerin internet aracılığıyla küresel bir varlık oluşturmasına olanak sağlanmasından ötürü başlangıç maliyetlerinin azaltılmasına destek olunuyor. Örneğin, Amazon’da ürün satarken işletmelerin yalnızca kimlik ve kayıt bilgileri gibi şirketleriyle ilgili temel bilgiler ile kategori ve kullanım koşulları gibi ürün ayrıntılarını sağlamaları yeterli oluyor."

KOBİ'lerin hedef pazar ve sektörel trendler hakkında bilgi edinme ve teknik uzmanlık kazanma konusunda zorluklarla karşılaşabildikleri belirtilen raporda şunlar kaydedildi:

"Ancak Amazon gibi çevrim içi pazaryeri operatörleri sayesinde, KOBİ’lerin hem üretimlerini hem de operasyonel prosedürlerini geliştirme olanağı sunuluyor. Yerelleşme olanakları sağlayan pazaryeri operatörleri, yerel uygulamalarla uyumlu ve hedef tüketiciye fayda sağlayan belirli promosyonlar aracılığıyla ticari satış imkanları yaratıyor. Hızlı kargolama, çevrim içi alışverişte müşteriler için önemli bir satış parametresidir. KOBİ’ler, Amazon gibi çevrim içi pazaryeri operatörlerinin sunduğu hızlı ve ücretsiz kargolama fırsatlarından yararlanabiliyor.

Çevrim içi pazaryeri operatörlerinin yaygın kullanımı ile KOBİ’ler nakliye maliyetlerini azaltıyor ve lojistik süreçleri için ayrılan zamandan tasarruf sağlanıyor. Bu sayede, KOBİ’ler temel iş faaliyetlerine odaklanarak satışlarını artırabiliyor. FBA programı, çevrim içi pazaryeri operatörleri tarafından sunulan çeşitli hizmet modelleri için iyi bir örnek olarak ortaya çıkıyor. E-ticarette çoklu para birimi işlemlerine ilişkin zorlukların giderilmesi amacıyla KOBİ’ler, genellikle çevrim içi pazaryeri operatörleri tarafından sunulan çoklu para birimi ödeme geçitlerini kullanıyor.

Pazaryeri operatörleri tarafından kredi ve banka kartları, dijital cüzdanlar, hediye kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile yapılan ödemeler dahil olmak üzere çeşitli uluslararası ödeme seçenekleri sunuyor. Bu ödeme yöntemleri, konumdan bağımsız olarak çevrimiçi işlemler için sağlam ve güvenli olarak öne çıkıyor."