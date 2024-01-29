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Ekonomi Türkiye’deki kapı üreticileri harekete geçti! Mısır ülkesi gelişmeyi açıkladı: Mısır’a ihracat kapıda, satın alınacak
Ekonomi

Türkiye’deki kapı üreticileri harekete geçti! Mısır ülkesi gelişmeyi açıkladı: Mısır’a ihracat kapıda, satın alınacak

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:49:00 - 2024-01-29 17:52:33
Türkiye’deki kapı üreticileri harekete geçti! Mısır ülkesi gelişmeyi açıkladı: Mısır’a ihracat kapıda, satın alınacak

Otelcilik sektöründe faaliyet gösteren tanınan markalardan biri olan Mısırlı bir firma, Türkiye’den kapı aksesuarları ithal edecek.

Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını aralıyor.

Bu kapsamda 1992 yılından beri otelcilik sektöründe devleşen Mısırlı ithalatçı bir firma yayınladığı ilanla Türkiye’den kapı aksesuarları satın alacağını belirtti.

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