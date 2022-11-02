Türkiye'deki enflasyon ne ki, Erdoğan dünyanın enflasyonunu indirdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın girişimi ile Rusya tahıl anlaşmasına geri dönünce buğday fiyatında yüzde 6 düşüş yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşması girişimi ile buğday fiyatında yüzde 6'lık düşüş yaşandı.
Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükselen buğday fiyatları Rusya'nın, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle hızlı bir şekilde geri çekildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.
Hızlı düşüş yaşandı!
Gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında pazartesi günü yüzde 6,4 ve salı günü yüzde 2,3 yükselerek 9 doların üzerine çıkan buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı, bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.
Öte yandan Chicago Ticaret Borsasında işlem gören mısırın fiyatı yüzde 2,1, soya fasulyesinin fiyatı yüzde 0,7 civarında değer kaybetti.
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