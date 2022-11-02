  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'deki enflasyon ne ki, Erdoğan dünyanın enflasyonunu indirdi!
Ekonomi

Türkiye'deki enflasyon ne ki, Erdoğan dünyanın enflasyonunu indirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın girişimi ile Rusya tahıl anlaşmasına geri dönünce buğday fiyatında yüzde 6 düşüş yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 22:19:00 - 2022-11-02 22:36:30
Türkiye'deki enflasyon ne ki, Erdoğan dünyanın enflasyonunu indirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşması girişimi ile buğday fiyatında yüzde 6'lık düşüş yaşandı.

Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükselen buğday fiyatları Rusya'nın, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle hızlı bir şekilde geri çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.

Hızlı düşüş yaşandı!

Gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında pazartesi günü yüzde 6,4 ve salı günü yüzde 2,3 yükselerek 9 doların üzerine çıkan buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı, bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.

Öte yandan Chicago Ticaret Borsasında işlem gören mısırın fiyatı yüzde 2,1, soya fasulyesinin fiyatı yüzde 0,7 civarında değer kaybetti.

Başkan Erdoğan takdir toplamaya devam ediyor! Tahıl Koridoru açılmasaydı aç kalacaklardı
Başkan Erdoğan takdir toplamaya devam ediyor! Tahıl Koridoru açılmasaydı aç kalacaklardı

Gündem

Başkan Erdoğan takdir toplamaya devam ediyor! Tahıl Koridoru açılmasaydı aç kalacaklardı

Tahıl koridorundan 304 gemi geçti
Tahıl koridorundan 304 gemi geçti

Gıda

Tahıl koridorundan 304 gemi geçti

Tahıl koridoruyla fakir ülkelere geçişi sağlayacağız
Tahıl koridoruyla fakir ülkelere geçişi sağlayacağız

Ekonomi

Tahıl koridoruyla fakir ülkelere geçişi sağlayacağız

Tahıl koridorundan 7.9 milyon ton yük taşındı
Tahıl koridorundan 7.9 milyon ton yük taşındı

Ekonomi

Tahıl koridorundan 7.9 milyon ton yük taşındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması

'Tahıl koridoru'nda yeni gelişme
'Tahıl koridoru'nda yeni gelişme

Ekonomi

'Tahıl koridoru'nda yeni gelişme

Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" mesajı" target="_blank">
Bakan Hulusi Akar'dan
Bakan Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" mesajı

Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" mesajı

Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması" target="_blank">
Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması
Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Dünya

Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Tahıl koridoru krizi nasıl çözüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı
Tahıl koridoru krizi nasıl çözüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Gündem

Tahıl koridoru krizi nasıl çözüldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23