Türkiye'deki depremle dalga geçen Fransız dergisine tokat gibi cevap

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerde binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Birçok kez Müslümanların dini inançlarına hakaret eden çeşitli karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, büyük bir alçaklığa daha imza atarak Türkiye'de yaşanan depremle alay etti.

Derginin yayınladığı skandal karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazıldı.

Fransız dergisinin insanlıktan ve vicdandan uzak aşağılık çizimine Grafik Tasarımcısı Abrar Sabbah'tan tokat gibi bir cevap geldi.

Abrar Sabbah, alçak karikatürün üzerindeki çirkin ifadeleri silerek yıkıntıların üstünde yükselen bir yumruk ile Türk bayrağı çizdi. Yaptığı çizimi Instagram hesabından paylaşan Sabbah, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet yeniden ayağa kalkacak!" ifadelerini kullandı.

Sabbah'ın takdir toplayan çizimi, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.