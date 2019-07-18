Türkiye’de yerli imkanlarla patlamaları önleyici sistem geliştirildi

Terör saldırıları ve patlama özelliği bulunan gaz ve yakıt kullanılan çalışma alanları ile konutlarda kullanılmak amacıyla yerli ve milli imkanlarla patlamaları önleyici sistem geliştirildi.

ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri tarafından geliştirilen ALFOEX-PLO 573 adı verilen sistemin tanıtımı dolayısıyla firmanın Ankara’daki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlendi. ALFOEX Savunma ve Güvenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Bayram Aytaşgın, “Biz Milgüç ve Alfo-Ex firması olarak Ar-Ge odaklı, üretim odaklı, yüzde 100 milli ürün üretmeye odaklı bir firmayız. Amacımız yurt dışı bağımlılığını eksi yönde düşürüp, ülkemizde milli olarak ürettiğimiz ürünleri pazara sunmak ve yurt dışına pazarlamak” şeklinde konuştu.

Sistemin önemini anlatan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise, “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bu projenin her yerinde mühendislik fakültemiz ve diğer uzman kadromuzla yanlarında olacağız. Konu insan sağlığı, yaşamı ve yaşama hakkının korunması. O nedenle son derece önemli bir projeden bahsediyoruz. Ama asıl önemli olan kısmı adına ’milli güç Milgüç’ dendiği kısım. Hepimiz heyecan duymalıyız” ifadelerini kullandı.

“Bu yolculuk istiklal yolculuğudur, istiklal yürüyüşüdür”

Projeyle büyük övünç duyulması gerektiğini dile getiren Hacısalihoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye büyük bir yolculuğun ve büyük bir mücadelenin içinde, bunu unutmamamız gerekiyor. Bu yolculuk istiklal yolculuğudur, istiklal yürüyüşüdür. Dört taraftan geleceğimize ipotek koymak isteyenlere karşı direne direne, çarpışa çarpışa bu günü gördük. Birkaç gün önce 15 Temmuz’u andık. Unutmayalım ki unutulan ihanet tekrarlanır. Dersler çıkarmalıyız, yani 15 Temmuz’u unutan Çanakkale’yi unutur. Bugün itibarıyla S-400’leri konuşuyoruz. Ben uluslararası ilişkiler profesörüyüm, akademik ömrüm uluslararası güvenlik stratejileri üzerine geçti. Bilesiniz ki dünyadaki o büyük görünen kürenin siyasi ajandası aslında çok dardır. En verimli, en bereketli topraklardır asıl işin döndüğü yer. Onun da tam orta yerindeyiz ve uluslararası ilişkiler bir bilek güreşi, bir güç mücadelesidir. Güçlü olanın ayakta kaldığı bir alandır. Biz S-400’lerle ortak üretime geçeceğiz, çünkü yeni bir iklimin içerisindeyiz. Yerli ve milli üretim kapasitemiz milli savunma sanayiinde yüzde 20’lerden 60’lara, hatta 70’lere doğru tırmanıyor. Bu proje de onun bir parçasıdır, bunu bilesiniz. Dolayısıyla Türkiye çatısını örüyor şimdi, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde stratejik üstünlük bize geçiyor. Bunu unutmayın. Doğu Akdeniz’e en uzun sahili olan ülke biziz. Ama bugün denizimiz olmasın isteniyor, bunu bilin. Barbaros ve Yavuz gemileri sondajlara başladı. İsteniyor ki Antalya körfezine hapsolalım ve burada bulunan, belki de bizim bu cari açık diye tabir ettiğimiz şeyi kapatacak kaynak oradadır. O yüzden herkes, özellikle genç nesil bu mücadelenin farkına varmalıdır.”

Basın toplantısına ALFOEX Savunma ve Güvenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Bayram Aytaşgın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, 3E Grup Şirketler CEO’su Rüçhan Derici, A-Sınıfı İş Güvenliği Uzman Mühendisi Ali Turan, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda Alfoex 573 sistemini anlatan video gösteriminin ardından projenin uygulamalı tanıtımı gerçekleşti.