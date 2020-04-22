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Türkiye'de yeni bir dalga bekleniyor mu? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı." dedi.

2020-04-22 20:16:00 - 2020-04-22 20:24:42
Türkiye'de yeni bir dalga bekleniyor mu? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle ilgili (Kovid-19) yaptığı açıkamada, "Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı." ifadelerini kullandı.

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