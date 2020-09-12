"Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası Projesi" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası Projesi'nin (TYH) tanıtımı yapıldı.

Türkiye’de yayıncılık tarihinin bir dönemine kişisel hafıza ve anlatı üzerinden ışık tutmanın hedeflendiği projenin tanıtımı, Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan TYH Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Lütfü Sunar, yayıncılığın kültür üretiminin toplum yansıması adına önemli bir mecra olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de uzun süreli bir yayıncılık birikimi olduğunu söyledi.

- "Türkiye'de yayıncılığın gelişim hikayesini ortaya koyuyoruz"

Sunar, Türkiye'nin son yıllarda yayıncılık faaliyetlerinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını ve bunun da geçmişten gelen bir birikime dayandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

" 'Bu birikim nasıl oluştu?', 'Hangi ilişkiler çerçevesinde oluştu?', 'Yayıncılığın sorunları neler?' gibi konuları açığa çıkarmak için hikayenin kahramanlarının, editörlerin, yayınevi emektarlarının ve duayen yayıncıların hikayelerini dinlemek adına bu projeyi geliştirdik. Türkiye Yayıncılığın Hafızası Projesi daha önce İslamcı Dergiler Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz 40 sözlü tarih görüşmesine 30 tane daha ekliyor. Böylece onların kendi hikayeleri üzerinden Türkiye'de yayıncılığın gelişim hikayesini ortaya koyuyoruz. Ayrıca bu kültür, düşünce ve bilgi üretiminin mahfuz alanlarının da açığa çıkması için çok önemli bir başlangıç olma özelliği taşıyor."

Projenin ilerleyen günlerde kitaplaşacağını da aktaran Sunar, Türkiye'de yayıncılığın kötü endüstrileşmesinin yayıncılığın gelişimini sekteye uğrattığı ve 12 Eylül Darbesi'nin Türkiye'nin kültürel birikimine büyük zararlar verdiği başlıklarının görüşmelerdeki ortak vurgular arasında olduğunu ifade etti.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş da vakıf olarak temel amaçlarının geleceğin inşasına yönelik faaliyetler yürütmek olduğuna işaret ederek, projenin, insanlığın gelecek zamanı anlamlandırma sorununa çözüm olabileceğini kaydetti.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Macit ise Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası Projesi'yle yayıncılık alanındaki birikimin araştırmacılara sunulmasının önemine değinerek, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamında, Ezel Erverdi, Fahri Aral, Abdullah Sert, Hüseyin Su, Mehmet Ali Uğur, Kenan Kocatürk ve Mehmet Güleçyüz'ün de aralarında olduğu yayıncılık sektörünün önde gelen isimleriyle görüşmeler yapıldı.

Projenin detayları ve sözlü tarih çalışmalarının tamamına "www.tyh.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.