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Gündem Türkiye'de yaşayan Ruslardan beklenmedik karar! Rus basını sürpriz gelişmeyi duyurdu
Gündem

Türkiye'de yaşayan Ruslardan beklenmedik karar! Rus basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 09:28:00 - 2023-05-27 09:32:28
Türkiye'de yaşayan Ruslardan beklenmedik karar! Rus basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Kommersant gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'de bulunan Rusların ülkelerine dönmeye başladığı belirtildi.

Rusya'da geçtiğimiz yıl ülkeden ayrılan üst gelir grubu mensuplarının geri dönmeye başlamasıyla birlikte elit konut kiraları artışa geçti. Emlak acentesi Intermark Real Estate ocak-mayıs arası dönemde talebin yüzde 11 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 28.

Verileri haberleştiren Kommersant gazetesi talep artışını varlıklı kesimin ülkeye geri dönmeye başlamasıyla ilişkilendiriyor. Mayıs başı itibarıyla elit konut kiralamak için ayrılan aylık bütçe yüzde 5 artışla 337 bin rubleye yükseldi (4 bin 215 dolar).

Moskova'nın gözde semtlerinden Hamovniki'de ev sahiplerinin konut kiralarken artık indirime gitmediği belirtiliyor. Ancak Çistiye Prudı gibi semtlerde hala indirimle konut kiralamak mümkün.

Elit konut kiralayanların bir kısmının yaz sıcaklarının yaklaşması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Türkiye'den dönenlerden oluştuğu bildiriliyor. Emlak uzmanları bu kesimin aynı anda birden fazla ülkede birden yaşadığına dikkat çekti.

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