Türkiye'de yaşanan olaylar silsilesi Gazze'deki zulmü gündemden düşürdü!

Riyad’da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesi, Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan vatandaşın darbedilmesi, kiliseye saldırı, Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın KATLEDİLMESİ, İzmir’de bir taksicinin canice işlenen bir cinayete kurban gitmesi, Gazze’de yaşanan zulmün gündemden düşmesine sebep oldu.

Ancak zulüm 7 Ekim’de başladığı günden beri aralıksız sürüyor.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 131’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 287’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı öte yandan İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybettiğini, 148 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DSÖ zulmü böyle özetledi: İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor!

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İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ofisi tarafından, İsrail’in Gazze Şeridi’nde devam eden ablukasına yönelik yapılan açıklamada, “İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor” denildi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor. Bitkin, aç ve travma geçirmiş durumundalar. Aileler her şeylerini kaybettiler ve defalarca yerinden edilmeyle karşı karşıyalar. Binlerce kişi soğuk ve yağmura karşı elverişli düzeyde barınaktan yoksunken, hastalıklar durumu daha da zorlaştırıyor”

Bu arada UNICEF, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz veya ailesinden ayrı yaşadığını duyurdu.