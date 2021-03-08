Türkiye'de yapılan aşı sayısı 10 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme platformunda yer alan verilere göre; Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı sayısı 10 milyonu geçti.

Toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 565 bin 23, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 436 bin 957.

Sağlık bakanlığı verilerine göre, uygulanan doz sayısı İstanbul'da 1 milyon 600 bine, Ankara'da 850 bine, İzmir'de ise 700 bine yaklaştı.

Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.

Bakan Koca: Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor'' ifadelerine yer verdi.