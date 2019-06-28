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Türkiye’de yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı arttı

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) sonuçlarına göre Hane halkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 14.

28 Haziran 2019 Cuma 10:43
Türkiye’de yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı arttı

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) sonuçlarına göre Hane halkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 14.2 oldu. Öte yandan, tasarrufu olmayanlar içinde yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 26.1’den yüzde 30.5’e yükseldi.


ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılının Ekim ayından bu yana Ipsos Araştırma firması ile birlikte yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre; hane halkının tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 16.1’den yüzde 14.2’ye indi. Öte yandan, son 3 dönemdir gerilemekte olan tasarrufu olmayanlar arasında yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bu dönem yeniden yükselişe geçti ve yüzde 26.1’den yüzde 30.5’e çıktı.


Tasarrufu olmayanların ilk sırada sunduğu “tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı” gerekçesinin oranı, 2019’un birinci çeyreğinde anlamlı bir gerileme ile yüzde 87’den yüzde 80’e indi. Buna karşılık, borçlarından dolayı tasarruf edemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 12’ye yükseldi. Çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyrekle aynı kalırken (yüzde 13), çocuksuz bireylerde bu oran 4 puan gerileyerekyüzde 17 olarak gerçekleşti.


Tasarruf için bireysel emekliliği tercih edenler arttı


Araştırma sonuçlarına göre, en çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, geçen yılın son çeyreğine göre 2 puan artarak yüzde 32’ye yükselirken,yastık altı altın ve nakit tercihi yüzde 20’den 4 puan artışla yüzde 24’e yükseldi. Döviz vadeli hesap ise yüzde 6 ile geçen yılın son çeyreği ile aynı seviyede kaldı.


Alper Gökgöz: “Tasarruf yapmayı planlayanların oranındaki artış memnuniyet verici”


ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine işaret etti. Gökgöz, “Tasarruf yapmak bir alışkanlık. Araştırmanın sonuçları, tasarruf sahipliği oranındaki azalışa karşın tasarruf yapanlar içinde düzenli tasarruf yapanların oranının yılın ilk çeyreğinde sabit kaldığını gösteriyor. Buna ek olarak, gelecek 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlayanların oranının bu dönem de yükselmesi tasarruf sahipliğinin ilerleyen dönemde artacağını işaret ediyor” dedi. ING Türkiye olarak Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını vurgulayan Gökgöz, Turuncu Hesap ürün grupları ve Turuncu Ekstra gibi programlarla bu hedefi desteklediklerini ve müşterilerini tasarrufa teşvik ettiklerini söyledi. Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:43
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