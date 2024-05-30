Türkiye'de üretti, ABD ve Avrupa kullanmaya başladı! Namı okyanusları aştı

Verimli ve kesintisiz sürüş imkanı sunan, yakıt tasarrufu sağlayan ve bakım gereksinimini uzatan yeni nesil tekne altı kirlenme önleyici sistemi Marisonia, kısa sürede uluslararası alanda büyük başarılar elde etti. Yerli imkanlarla geliştirilen bu sistem, denizcilik sektöründe devrim niteliğinde yenilikler sunuyor.

INFINIA Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bilecen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 2012 yılında kurulduğunu ve çeşitli mühendislik alanlarında kapsamlı çözümler sunduklarını belirtti. Bilecen, "Küçücük bir düğmeden uyduya kadar her şeyi tasarlama yeteneğine sahibiz" diyerek şirketin mühendislik kapasitesine vurgu yaptı.

ÜNÜ ABD VE KANADA'YA KADAR UZANDI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilecen aynı zamanda bu teknolojinin ihracatının da başarılı olduğunu ifade ederek, "Yerli teknelerde başlayan bu çözüm, hızla ihracat başarıları elde etti. Körfez ülkeleri, Avrupa, ABD ve Kanada'da da kullanılmaya başlandı." dedi.

Marisonia'nın denizcilik sektörüne yönelik geliştirildiğini ifade eden Bilecen, denizde tekne bakımı yaparken maliyetleri düşürmek ve seyir halinde yakıt tasarrufu sağlamak isteyenler için ideal bir çözüm sunduğunu dile getirdi.

YERLİ TEKNOLOJİSİİ ANLATTI

Denizciler arasında "Tekne alırken ve satarken mutlu olur" şeklinde yaygın bir tabirin bulunduğunu belirten Bilecen, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Satarken memnun olmasının sebebi tekne bakımı, kullanımının maliyetli olmasından kaynaklanıyor. Çok keyifli, mutluluk verici, öte yandan elinizin sürekli üzerinde olması gereken de bir araç. Marisonia'yı bu esastan yola çıkarak tasarlamaya çalıştık. Teknenin en önemli maliyetlerinden bir tanesi 1, değilse 2 yılda bir yapılması gereken temizlik maliyeti. Bu, teknenin kaldırılması, altındaki yosunların, birikmiş kabukluların ortadan kaldırılarak teknenin performansının eski düzeyine getirilmesini sağlamak için yapılır. Marisonia ile yapmaya çalıştığımız şey tam da bu. Amacımız kabukluların orada oluşmasını engellemek. Bunu engellemek için biyolojik olarak kabukluları oraya çeken yosunları, yosunları oraya çeken alg dediğimiz bakteriyel canlıları teknenin yüzeyine yapışmaktan men etmek. Bunun incelemesini yaptığımızda ultrasonik ses sinyalleriyle bunu engelleyebileceğimizi tespit ettik. Teknenin gövdesinin iç kısmından yerleştirilen 'transdüser' dediğimiz ultrasonik ses veren hoparlörleri teknenin iç tarafından yerleştirip insanların duymadığı bir ses sinyalini yayıyoruz. Bu sinyal neticesinde algler tekneye yapışamıyorlar titreşimden dolayı. Yapışmayan yosunlardan dolayı olası maliyetleri 7-8'de bire indiriyoruz. Yapışmayan yosunlarla sürtünme azalıyor, tekne ilk alındığındaki performansıyla kullanılıyor. Ciddi biçimde artan yakıt maliyetinden de tasarruf ediyoruz. Hesaplamalarımız yüzde 30 civarında yakıt tasarrufu sağladığını gösteriyor. Bunu özellikle tekneleri sadece motor gücüyle giden motoryat sahipleri pek iyi bilirler."