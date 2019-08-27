Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’den Singapur’a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı’ndaki nakliye gemisine yüklendi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’den Singapur’a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı’ndaki nakliye gemisine yüklendi.



Bursa’da üretilerek Singapur’a satılan 13.5 metre uzunluğunda, 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı’nda nakliye gemisine yüklendi. Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı. Limanda bir beşik üzerine alınan lüks yat daha sonra Singapur’a gönderilmek üzere gemiye yüklenerek uzman bir ekip tarafından sabitlendikten sonra yola çıkarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.