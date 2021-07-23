  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Harekete geçildi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi
Tek kurtuluş yolumuz: Aşı
47 deprem sonrası korkutan sözler: 6.9'luk..
Mazluma kimlik sorulmaz
Gündem Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
Gündem

Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 29,1'lik kısmını karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk yarısında 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:39:00 -
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu GAİB üyesi firmalar, yılın ilk yarısında 168 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 875 bin 285 ton ürün gönderdi.

Böylelikle ülkeye 1 milyar 214 milyon 635 bin dolar döviz kazandıran bölge ihracatçıları, değerde yüzde 18,1 ve miktarda ise 8 büyüme kaydetti.

Bölgeden en fazla makarna ihraç edildi. 260 milyon 484 bin dolarlık makarna ihracatını, 217 milyon 304 bin dolarla bitkisel yağlar, 205 milyon 62 bin dolarla buğday unu takip etti. Bölgenin bitkisel yağlardaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 23,7 arttı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Bölge en çok ürününü ise 377 milyon 752 bin dolarla Irak'a gönderdi. Irak'ı 166 milyon 839 bin dolarla Suriye ve 72 milyon 820 bin dolarla Cibuti izledi.

Yılın ilk altı ayında İran'a yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1008 artarak 40 milyon 106 bin dolara ulaştı.

Hedef 2,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin makarna ihracatının yüzde 73'ünün Gaziantep'ten yapıldığını söyledi.

Altunkaya, şöyle konuştu:

"Un ihracatında Gaziantep ve GAİB olarak birinci sıradayız. Bisküvi-pasta ürünlerinde iyi bir noktadayız. Güneydoğu'nun verimli arazileri, bu bölgeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçında ayrı bir önem kazandırıyor. Yıl sonunda bölgemizden inşallah 2 milyar 500 milyon dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde elimizdeki imkanları daha kullanacağız. GAP Barajı'nın suyunun da artık Kızıltepe'ye vardığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Kızıltepe, Nusaybin ovalarına inip bu topraklardan çok verim alırız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

TMO ofisinde Pirinc mercimek vb hep yabancı üretim bakın sorun inçeleyin
  • Yanıtla

Vatandaş

Bu ıhraç edilen ürünler i ateş pahasına alıp tüketiyoruz ha tüketirken de yarıdan fazlası çöpe atıyoruz açız ya
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay