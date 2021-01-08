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İSLAM Türkiye'de 'tüm vakit namazlarımı kılarım' diyenlerin oranı
İSLAM

Türkiye'de 'tüm vakit namazlarımı kılarım' diyenlerin oranı

Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye'de namaz kılma oranlarına dair yaptığı anket çalışmasında 'tüm vakit namazlarını kılarım' diyenlerin oranı yüzde 24.4 olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 20:21:00 - 2021-01-08 20:35:38
Türkiye'de 'tüm vakit namazlarımı kılarım' diyenlerin oranı

Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan 'namaz' anketinde,  'tüm vakit namazlarını kılarım' diyenlerin oranı yüzde 24.4 olarak kaydedildi.

Türkiye'de namaz kılanların oranı

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'nin Eğilimleri araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Yapılan araştırmaya katılanlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız? Lütfen size uygun seçenekleri belirtiniz." denildi.

Tüm vakit namazlarını kılanların oranı yüzde 24.4 

Gelen cevaplara göre oranlar şöyle sıralandı;

Namaz kılmam : Yüzde 38

Tüm vakit namazlarını kılarım: Yüzde 24.4

Cuma namazlarını kılarım: Yüzde 17.8

Ara sıra vakit namazlarını kılarım: 14.5

Bayram namazlarını kılarım: Yüzde 13.1

Ramazanda vakit namazlarını kılarım: Yüzde 11.6

Şükür namazlarını kılarım: Yüzde 10.4

Günde 3 vakit namazını kılarım: Yüzde 3.8

 

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