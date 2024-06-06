Türkiye’de Tesla satışları düştü! TOGG satışları 400'e katlandı

Geçen yıl ilk kez Türkiye pazarına adım atan Tesla markası görkemli bir açılış yapmıştı. Mayıs ayında ilk müşterisine teslim edilen Tesla, büyük bir ilgi görürken Eylül ayında aylık 4700 satış gibi etkileyici bir rakama imza atmıştı. 2023 yılında 12150 adet satış yapan Tesla, global çapta da rekor kırmıştı.

Tesla satışları dibe vurdu

Ne var ki 2024 yılı Tesla’ya uğurlu gelmedi. TOGG üretiminin dengelenmesi ve Çinli rakipler nedeniyle Tesla markasına ilgi düştü. Geçen yıl sonlarında aylık 500 adedin altına düşen satışlar Mayıs ayında dibe vurdu. Ucuz Model Y versiyonuna rağmen Mayıs ayında sadece 10 adet Tesla satışı yapıldı. ODMD verilerine göre 2024 yılında sadece 412 adet Tesla satışı oldu. TOGG ise sadece Mayıs ayında 4140 adet satış yaptı.

Türkiye pazarında aşırı bir şekilde düşen Tesla satışları globalde de pek iç açıcı değil. İndirimlere rağmen beklentileri karşılayamayan Tesla’da işten çıkarmalar da başladı. Pek çok analiz uzmanı Elon Musk’ın liderliğini sorgulamaya başladı.

(Kaynak: donanimhaber.com)