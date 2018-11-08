THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Türkiye'de taşlanan Pereira, hem şampiyon hem milyoner oldu!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, bu sezon Çin'de şampiyon olarak toplamda 42 milyon TL'ye yakın para kazandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:53
Türkiye'de taşlanan Pereira, hem şampiyon hem milyoner oldu!

2015-2016 Sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de ikincilik yaşayan ve bir sonraki sezonda Monaco'ya Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yollar ayrılan Vitor Pereira kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.

Bu sezon Hulk ve Oscar gibi önemli yıldızların formasını giydiği Shanghai SIPG takımını çalıştıran Portekizli teknik adam ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı

42 milton TL kazandı

Porto ve Olympiakos'tan sonra Çin'de de şampiyonluk yaşana Vitor Pereira'nın yıllık 6 milyon euro kazandığı ve şampiyonluk primi olarak 1 milyon euroyu cebine koyacağı öğrenildi.

Türkiye'den olaylı şekilde gönderilen Pereira'nın Fenerbahçe'den FIFA yoluyla bu sezon 1.9 milyon euro alacağı ise gündeme gelmişti.

Kaynak: Fanatik

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:53
  1. Vitor Pereira
  2. Fenerbahçe
  3. Shanghai SIPG
  4. Portekiz
  5. Monaco
  6. Şampiyonlar Ligi
  7. Hulk
  8. Oscar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
    1. Başkan yardımcısının oğlu trafik..
    2. İnsaflı ve vicdanlı olalım
    3. İspanya Başbakanına suikast girişimi
    4. Çavuşoğlu Twitter'dan tebrik etti!
    5. Çoruh Nehri'nde 180 santimlik dev..
    6. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları..
    7. KPSS sonuçları açıklandı!
    8. Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz
    9. ‘Görev istenmez verilir’
    10. Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı
    11. Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama istemi
    12. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'ın 3..
    13. Suver ve Baran’dan Akit’e ziyaret
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor...
    15. İstanbul'da kaymakamlık binasında..
    16. MHP'den terör devleti ABD'ye sert sözler
    17. Milli muharip uçağı TF-X'de imzalar..
    18. Kadın doktor, uyuşturucu kuryesi çıktı
    19. Murat Kurum'dan çok önemli imar affı..
    20. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Yıl..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...