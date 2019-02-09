0553 313 94 23

Türkiye'de tarihin en pahalı düğünü yapıldı!

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli yapıldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:47
Türkiye'de tarihin en pahalı düğünü yapıldı!

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya’da bir otelde yapıldı.

Hint aileleri ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi.

3 gün 3 gece devam edecek düğün 650 davetli uçaklarla Antalya'ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye'den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.

Düğün için 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de Hindistan ve farklı ülkelerden uçaklarla Antalya’ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:47
  1. Antalya
  2. Hindistan
  3. Hint düğünü
  4. Hint aileleri

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi40 dk önce
    Yapın kardeşim düğünde yapın ama bu kadar saçmalamayındünyada açlıkla yoklukla boğuşan ,suriyede, yemende ,arakanda daha nice dünya coğrafyasındazulum gören insanlar varken yazık size. bir 50.000 lira verin yardım edin desek eliniz titrer deveyi hendekten atlatırsınız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hentbol: Toplu sonuç
  1. Hentbol: Toplu sonuç
  2. Basketbol: Toplu sonuç
  3. Kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı
  4. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı..
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Rusya'ya skandal iade! Çeçen komutanın..
  7. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'da..
  8. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
  9. Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" vurgusu
  10. 90 yaşındaki kişi yangında öldü
  11. Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına..
  12. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
  13. "Akıllı Tavşan Momo" dondurma kesti
  14. Kültepe Ekonomi Zirvesi
  15. Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne..
  16. Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları
  17. "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma..
  18. "Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız"
  19. Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle..
  20. AGD: Abdülhamit Han'ı rahmetle anıyoruz
ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

Günün Karikatürü

10 Şubat 2019
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!