Türkiye'de tarihin en pahalı düğünü yapıldı!

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya’da bir otelde yapıldı.

Hint aileleri ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi.

3 gün 3 gece devam edecek düğün 650 davetli uçaklarla Antalya'ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye'den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.

Düğün için 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de Hindistan ve farklı ülkelerden uçaklarla Antalya’ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı.