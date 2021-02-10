Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele içerisinde. Türkiye’de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra pek çok tedbir uygulanıyor. 20 Kasım’da ise yüz yüze eğitime ara verildi. 1 Mart itibariyle ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitim öncesinde öğretmenler ve okul çalışanları aşılanacak. Peki, okullar açılmadan tam kapanma olur mu?

Türkiye’de tam kapanma olur mu? 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, okullar açılmadan önce 2 ya da 4 haftalık tam kapanma olması gerektiğini ifade etti. Saltık, “Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız. Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek. Ondan sonra da gıdım gıdım azaltılan sıkı önlemlerle zamana yayarak süreci devam ettirmek” dedi.