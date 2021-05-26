Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saate ait koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre; 166 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs pandemisinde kritik süreç devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs verilerine göre 221 bin 214 test yapılırken 8 bin 738 vaka belirlendi.
Hasta sayısı 681 oldu. Koronavirüsten maalesef 166 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Öte yandan 12 bin 205 kişi koronavirüse yakalanıp iyileşti.
İşte 26 Mayıs 2021 yılına ait koronavirüs bilançosuna ait tablo: