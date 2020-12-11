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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 106 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 106 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı" - "Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:27:22 -
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 106 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 607 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, vefat sayısı 15 bin 977, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti. 

- "Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu."

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