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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor" - "Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:19:47 -
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek"

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