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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1418 oldu, 1396 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 298 bin 368'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:20:11 -
Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

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