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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:51:48 -
Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
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