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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:49:49 -
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.
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