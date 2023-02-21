Türkiye’de satılan otomobiller! İkinci el otomobil piyasasında beklenmedik tahmin: Öyle ki fiyatlar uçuşa geçti!

İkinci el araç piyasasında da fiyatlar artışa geçti. Bu durum şüphesiz araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından hiç istenmeyen bir tablo olarak öne çıkıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil dönüşümü başladı. Üstelik yalnızca binek araç değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi Çünkü zaten sıfır araç satın almak yeterince zor hale dönüşmüşken, bir de ikinci el araç piyasasında böyle bir durumun yaşanmış olması da ne yazık ki çokta hoşa giden bir durum olmadı.

İkinci el otomobil pazarında hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediliyor. Şu günlerde oto pazarında da epey bir yoğunluk hakim denebilir. Özellikle fiyatlara bakıldığında ciddi oranda bir artışa geçmiş olması da gözlerden kaçmadı.

Galericiler Fiyatların Artacak Olduğunu Öngörüyor!

Galericilerde oto araç pazarında hareketli günler geçirdiklerini ve fiyatlarında önümüzdeki günlerde çok daha fazla artma durumunun olabileceğini söyledi. İkinci araç piyasasında da fiyat artışlarının yaşanma ihtimali karşısında oto pazarında hareketli bir süreç yaşanmaya başladı. İkinci el pazarıonda fiyatlardaki son durumların nasıl olduğu da araç satın almak isteyenler tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Özellikle fiyatlarında artma eğilimi içerisinde olacağının bilgisinin etrafta toplanıyor olması ikinci el araç satın alacakların fiyat listelerini çok daha fazla şekilde araştırmaya başlamalarına neden oldu.

İkinci El Araçlarda Fiyatlar Ne Oldu?

İkinci el araçlara talep çok fazla olmasından dolayı doğal olaralk fiyatlarında artmasına neden oldu. 5haber'e göre: İkinci el piyasasındaki fiyatların son durumun nasıl olduğuna bakıldığında fiyatların %36 oranında artış göstermiş olduğunu söylemek mümkün. İkinci el araç piyasasında fiyatlar şu şekilde oldu;

Hyundai İ20 Model - 362,000 TL

Opel Astra 1.4 Sport model fiyat- 465,000 TL

Tofaş Şahin S fiyat- 88,000 TL

Ford Flex 3 fiyat- 2,250.000 TL

Renault Clio fiyat- 269,000 TL

Auidi A3 Sedan fiyat- 1,089.000 TL

Fiyat aralıklarıyla ikinci el pazarında satışa sunulabiliyor. Fiyatların daha da artacağı yönünde düşünceler hakim.