Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları
Araç almak isteyenler Türkiye’deki araç piyasasını araştırıyor. Peki günümüzde en ucuz araçlar ve fiyatları nelerdir? İşte 2021 en ucuz araç ve fiyatları…
Araç fiyatlarına baktığımız zaman sıfır araçlar arasında 100.000₺’in altında fiyat göremiyoruz. 150.000₺’in altında olan sıfır araç ise sadece 3 tane. Güncel olarak en ucuz araç markaları ve fiyatları şu şekilde:
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5: Kampanyalı fiyatı 151 bin 500 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6: Kampanyalı fiyatı 296 bin 500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 Blue HDi 100 HP S&S 6: Kampanyalı fiyatı 197 bin 500 TL
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Kampanyalı fiyatı 158 bin 900 TL
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: Kampanyalı fiyatı 175 bin lira 900 TL
Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP: Kampanyalı fiyatı 135 bin 900 TL
Egesa Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: Kampanyalı fiyatı: 145 bin 900 TL
Civic Sedan 1.6L Elegance: Kampanyalı fiyatı: 285 bin 900 TL
i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump: Kampanyalı fiyatı: 156 bin 600 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Kampanyalı fiyatı: 281 bin 100 TL
Yeni STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Kampanyalı fiyatı: 187 bin 900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel Kampanyalı fiyatı: 229 bin 500 TL
Yeni RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Kampanyalı fiyatı: 156 bin 273 TL