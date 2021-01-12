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Otomotiv Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları
Otomotiv

Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları

Araç almak isteyenler Türkiye’deki araç piyasasını araştırıyor. Peki günümüzde en ucuz araçlar ve fiyatları nelerdir? İşte 2021 en ucuz araç ve fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-01-12 20:11:00 -
Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları

Araç fiyatlarına baktığımız zaman sıfır araçlar arasında 100.000₺’in altında fiyat göremiyoruz. 150.000₺’in altında olan sıfır araç ise sadece 3 tane. Güncel olarak en ucuz araç markaları ve fiyatları şu şekilde:

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5: Kampanyalı fiyatı 151 bin 500 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6: Kampanyalı fiyatı 296 bin 500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 Blue HDi 100 HP S&S 6: Kampanyalı fiyatı 197 bin 500 TL

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Kampanyalı fiyatı 158 bin 900 TL

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: Kampanyalı fiyatı 175 bin lira 900 TL

Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP: Kampanyalı fiyatı 135 bin 900 TL

Egesa Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: Kampanyalı fiyatı: 145 bin 900 TL

Civic Sedan 1.6L Elegance: Kampanyalı fiyatı: 285 bin 900 TL

i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump: Kampanyalı fiyatı: 156 bin 600 TL

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Kampanyalı fiyatı: 281 bin 100 TL

Yeni STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Kampanyalı fiyatı: 187 bin 900 TL

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel Kampanyalı fiyatı: 229 bin 500 TL

Yeni RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Kampanyalı fiyatı: 156 bin 273 TL

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