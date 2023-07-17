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Yaşam Türkiye'de o ilimize talep patladı: 6 ayda 1 milyon turist akın etti! Turistler sokaklarda, kent sakinleri şaşkın
Yaşam

Türkiye'de o ilimize talep patladı: 6 ayda 1 milyon turist akın etti! Turistler sokaklarda, kent sakinleri şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-17 18:01:00 - 2023-07-17 18:06:04
Türkiye'de o ilimize talep patladı: 6 ayda 1 milyon turist akın etti! Turistler sokaklarda, kent sakinleri şaşkın

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Muğla’ya 6 ayda 1 milyon turist giriş yaptı diyerek duyurdu. Beklenmedik akın resmen başladı. Sıcak havalardan bunalan ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar akın etti. Kente milyonlarca turist geliyor.

Turizm cenneti Muğla, 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 116 bin 541 turisti ağırladı. Geçtiğimiz Haziran ayında Muğla’ya 531 bin 433 turist geldi. 2023 Ocak-Haziran aylarında gelen 1 milyon 116 bin 541 turistin 528 bin 213’ünü İngiliz turistler oluşturdu.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 887 bin 660 turisti ağırlayan turizm cenneti Muğla’yı 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 116 bin 541 turist ziyaret etti.

İNGİLİZLER BİRİNCİ SIRADA

2023 yılının ilk 6 ayında en çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 528 bin 213 kişiyle İngiltere, 124 bin 338 kişiyle Rusya, 77 bin 895 kişiyle Polonya, 62 bin 417 kişiyle Almanya, 29 bin 902 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 293 bin 776 turist Muğla’ya geldi.

DALAMAN HAVALİMANI’NDAN 279 BİN 069 TURİST GİRİŞ YAPTI

2023 yılının ilk 6 ayında Muğla’ya Dalaman Havalimanı’ndan 279 bin 069, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan 159 bin 390, Marmaris Limanı’ndan 22 bin 194, Bozburun Limanı’ndan bin 317, Bodrum Limanı’ndan 29 bin 296, Mantarburnu Limanı’ndan 26 bin 436, Fethiye Limanı’ndan 5 bin 497, Göcek Limanı’ndan 501, Datça Limanı’ndan 639, Güllük Limanı’ndan 212, Turgut Reis Limanı’ndan 6 bin 2, Yalıkavak Limanı’ndan 880 turist giriş yaptı.

2023’TE 1 MİLYON 116 BİN 541 TURİST GİRİŞİ OLDU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2018 Ocak-Haziran döneminde 955 bin 391, 2019 Ocak- Haziran döneminde 1 milyon 112 bin 659, 2020 Ocak- Haziran döneminde 17 bin 163, 2021 Ocak- Haziran döneminde 159 bin 599, 2022 Ocak- Haziran döneminde 887 bin 660 yabancı turist gelirken, 2023 yılının Ocak- Haziran döneminde 1 milyon 116 bin 541 turist girişi oldu.

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