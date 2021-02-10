Türkiye işsizlik oranı | 2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle işsizlik oranları bir hayli arttı. Dünyanın dört bir yanında pandemini etkisiyle milyonlarca kişi işsiz kaldı. Türkiye’de salgınla birlikte hem işverenleri hem de çalışanları korumak adına pek çok tedbir alındı. Ülkemizde işten çıkarma yasağı 17 Mart’ta sona erecek. Ayrıca ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara yine 17 Mart’a kadar nakdi destek maaşı ödeniyor. Elbette alınan tedbirlere rağmen Türkiye’de de işsiz vatandaşların sayısı bir hayli fazla. Peki, işsizlik rakamları açıkladı mı?

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 14,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan artarak yüzde 25,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,5 puan düşüşle yüzde 13,1 olarak belirlendi.