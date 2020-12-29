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Aktüel Türkiye'de nadir görülen "Ak kaşlı kiraz kuşu" Zonguldak'ta görüntülendi
Aktüel

Türkiye'de nadir görülen "Ak kaşlı kiraz kuşu" Zonguldak'ta görüntülendi

BEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen: - "Türün görüntülenmesiyle Türkiye'den 1900'lü yıllardan sonraki 9. kaydı sağlanmış oldu. Ak kaşlı kiraz kuşunun Zonguldak'tan kaydı olmadığı için kent için de 309'uncu kuş türü olarak kayıtlara geçmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:21:00 -
Türkiye'de nadir görülen "Ak kaşlı kiraz kuşu" Zonguldak'ta görüntülendi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden biri olan "Ak kaşlı kiraz kuşu" Zonguldak'ta görüntülendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 490 kuş türü kaydedildiğini belirtti.

Ülkede yaşayan bazı kuş türlerinin sürekli görüldüğüne, büyük çoğunluğu göçmen olduğu için belli mevsim veya dönemlerde görülebildiğine dikkati çeken Sözen, "Bir kısmı rastlantısal konuk olup nadiren görülen türlerdir. Bu nadir türlerden birisi 'Ak kaşlı kiraz kuşu (Emberiza rustica)' olup 1900'lü yıllardan sonra Türkiye'de sadece 8 kez görülmüştür." dedi.

- Zonguldak'ta 309'uncu kuş türü olarak kayıtlara geçti

Sözen, "Ak kaşlı kiraz kuşu"nun Türkiye'de ilk fotoğrafının 2008 yılında Soner Bekir tarafından Sarıkamış'ta çekilebildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"25 Aralık'ta kente bağlı Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından türün görüntülenmesiyle Türkiye'den 1900'lü yıllardan sonraki 9. kaydı sağlanmış oldu. Ak kaşlı kiraz kuşunun Zonguldak'tan kaydı olmadığı için kent için de 309'uncu kuş türü olarak kayıtlara geçmiştir."

Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların büyük heyecan yaşadığını dile getiren Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul, Ankara ve Düzce'den gelen 20'den fazla kuş gözlemcisinin kuşu gözleyip fotoğrafladığını aktardı.

Sözen, kuşun dün Çaycuma'da tekrar görüldüğünün duyulması üzerine başka gözlemcilerin de kente gelerek kuşu gözlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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