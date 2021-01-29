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Gündem Türkiye'de mutant virüs mü görüldü? Mutasyona uğrayan virüs hangi illerde?
Gündem

Türkiye'de mutant virüs mü görüldü? Mutasyona uğrayan virüs hangi illerde?

İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni versiyonu dünya ülkelerine yayılmaya devam ediyor. Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de de mutant virüsü görüldüğünü açıkladı. Peki, Mutasyona uğrayan virüs hangi illerde görüldü?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 20:25:00 -
Türkiye'de mutant virüs mü görüldü? Mutasyona uğrayan virüs hangi illerde?

Sağlık Bakanlığınca, ilk olarak geçen yıl aralık ayında tespit edilen ve İngiltere, Güney Afrika ile Brezilya'da yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de olup olmadığına ilişkin detaylar takip ediliyordu. Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de de mutant virüsünün 17 ilde görüldüğünü açıkladı. 

Türkiye'de mutant virüsü görüldü

Bakan Koca açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı:

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